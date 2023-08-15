В России впервые наказали Reddit за АУЕ*-контент

Суд в Москве впервые оштрафовал интернет-форум Reddit на два миллиона рублей за неудаление АУЕ*-контента и фейков о специальной военной операции.

"Признать Reddit Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", — огласил решение мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Также сегодня состоится судебное заседание по делу в отношении фонда Wikimedia (оператор "Википедии") за неудаление запрещённого контента.

Ещё весной Военная прокуратура Владимирской области призвала суд закрыть доступ к американскому форуму Reddit. Прокурор потребовал признать информацию на ресурсе запрещённой к распространению на территории нашей страны.