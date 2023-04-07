Военная прокуратура Владимирской области призвала суд заблокировать Reddit
Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона призвала Ленинский районный суд города заблокировать американский форум Reddit на территории РФ. Согласно данным картотеки, рассмотрение иска должно состояться 11 мая.
"Административное исковое заявление принято к производству. <…> Административный ответчик — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в лице Управления Роскомнадзора по Владимирской области", — сказано в карточке судебного дела.
Прокурор требует признать информацию в Reddit запрещённой к распространению на территории России.
Ранее Прокуратура города Владимира обратилась в суд с требованием ограничить доступ YouTube. В ведомстве пояснили, что речь идёт только о блокировании определённой информации.
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