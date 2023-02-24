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24 февраля, 16:10

Прокуратура Владимира объяснила иск о "требовании заблокировать YouTube"

Прокуратура Владимира опровергла информацию о требовании заблокировать YouTube

Прокуратура Владимира пояснила, что её иск не ставит целью блокировку всего видеохостинга YouTube, речь идёт только о блокировании определённой информации.

"Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы прокуратуры.

Артемий Лебедев лишился обоих YouTube-каналов

Артемий Лебедев лишился обоих YouTube-каналов

В ведомстве добавили, что это никак не касается YouTube в целом.

Напомним, ранее в картотеке Ленинского районного суда Владимира появилась запись о требовании ограничения доступа к нескольким доменам, в том числе https://www.youtube.com.

Обложка ©

Flickr / Esther Vargas

Никита Никонов
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