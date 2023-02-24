Прокуратура Владимира объяснила иск о "требовании заблокировать YouTube"
Прокуратура Владимира опровергла информацию о требовании заблокировать YouTube
Прокуратура Владимира пояснила, что её иск не ставит целью блокировку всего видеохостинга YouTube, речь идёт только о блокировании определённой информации.
"Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы прокуратуры.
В ведомстве добавили, что это никак не касается YouTube в целом.
Напомним, ранее в картотеке Ленинского районного суда Владимира появилась запись о требовании ограничения доступа к нескольким доменам, в том числе https://www.youtube.com.