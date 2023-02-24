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24 февраля, 15:34

Прокуратура Владимира обратилась в суд с требованием заблокировать YouTube

Прокуратура Владимира обратилась в Ленинский районный суд города с призывом заблокировать видеохостинг YouTube. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

Согласно данным картотеки, речь идёт об ограничении доступа к нескольким доменам, в том числе https://www.youtube.com.

Глава YouTube Воджитски объявила о решении покинуть должность

Глава YouTube Воджитски объявила о решении покинуть должность

Ранее Лайф писал, что YouTube удалил оба канала дизайнера Артемия Лебедева. Суммарная аудитория ресурсов составляла 1,1 миллиона человек.

Обложка ©

Getty Images / CHRIS MCGRATH

Никита Осипов
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