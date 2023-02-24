Прокуратура Владимира обратилась в суд с требованием заблокировать YouTube

Прокуратура Владимира обратилась в Ленинский районный суд города с призывом заблокировать видеохостинг YouTube. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

Согласно данным картотеки, речь идёт об ограничении доступа к нескольким доменам, в том числе https://www.youtube.com.