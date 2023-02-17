Глава YouTube Воджитски объявила о решении покинуть должность

Генеральный директор YouTube Сьюзен Воджитски объявила о том, что уходит с должности главы онлайн-видеохостинга. Об этом она написала в блоге сервиса.

"Я приняла решение оставить свой пост руководителя YouTube и начать новую главу [в своей жизни], сфокусировавшись на семье, здоровье и личных проектах", — уточнила Воджитски.

Руководившая YouTube на протяжении девяти лет Воджитски добавила, что новым гендиректором видеохостинга станет Нил Мохэн, который с 2015 года возглавлял отдел контроля производства. При этом Воджитски останется консультантом в холдинге Alphabet, владеющем технологическим гигантом Google, который купил видеохостинг в 2006 году.