У Всемирного банка сменится президент

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс объявил о решении покинуть пост к 30 июня нынешнего года. Об этом говорится в распространённом заявлении пресс-службы ВБ.

"Президент ВБ Дэвид Малпасс проинформировал сегодня совет директоров о намерении покинуть пост к концу [нынешнего] финансового года ВБ, который завершится 30 июня, после более чем четырёх лет работы", — указано в заявлении.

При этом Малпасс причину этого решения не раскрыл. Он занимает должность президента Всемирного банка с 5 апреля 2019 года. По данным СМИ, речь идёт о досрочной отставке — она, предположительно, произойдёт примерно за год до официального истечения срока полномочий Малпасса.