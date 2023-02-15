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15 февраля, 20:53

У Всемирного банка сменится президент

Президент Всемирного банка Малпасс объявил о решении досрочно покинуть пост

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс объявил о решении покинуть пост к 30 июня нынешнего года. Об этом говорится в распространённом заявлении пресс-службы ВБ.

"Президент ВБ Дэвид Малпасс проинформировал сегодня совет директоров о намерении покинуть пост к концу [нынешнего] финансового года ВБ, который завершится 30 июня, после более чем четырёх лет работы", — указано в заявлении.

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При этом Малпасс причину этого решения не раскрыл. Он занимает должность президента Всемирного банка с 5 апреля 2019 года. По данным СМИ, речь идёт о досрочной отставке — она, предположительно, произойдёт примерно за год до официального истечения срока полномочий Малпасса.

Ранее Малпасс заявил, что в 2023-м и 2024 годах в мире будут наблюдаться медленные темпы роста экономики. Согласно оценке президента ВБ, "сложно рассчитывать, что в ближайшие два года произойдёт сильное восстановление мировой экономики".

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ТАСС / AP / Andrew Harnik

Иван Косицын
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