Сильный духом герой СВО из ДНР после потери ноги стал учителем и наставником ветеранов

В Горловке 35-летний Сергей Гавринев стал символом несгибаемой воли и патриотизма. После учёбы в Славянском педагогическом институте он посвятил себя детям, работая учителем физкультуры и руководителем военно-патриотического клуба. Но в феврале 2022 года, с началом СВО, Сергей добровольцем отправился на передовую, чтобы защищать Родину. Его историю Life.ru рассказали в фонде «Защитники Отечества».

Гавринев Сергей Сергеевич — учитель физкультуры из ДНР. Фото © Предоставлено Life.ru

«Этот этап жизни стал для меня суровым испытанием. Но долг звал меня в бой, на защиту Родины, семьи, друзей. Летом 2022 года в одном из боёв я получил тяжёлое ранение, повлёкшее за собой ампутацию ноги. После реабилитации вернулся в родную школу, чтобы продолжать работать и носить гордое звание — учитель», — поделился герой.

Сергей, который также является мастером спорта по тяжёлой атлетике, благодаря своей физической закалке отказался от костылей уже через неделю после установки протеза. Узнав о фонде «Защитники Отечества» из соцсетей, он обратился за помощью и получил статус ветерана боевых действий. Сейчас фонд содействует ему в изготовлении современного спортивного протеза, сотрудничая с Донецким протезно-ортопедическим центром.

Сергей не только учит детей, но и помогает другим ветеранам. В Центре протезирования Горловки он работает инструктором по лечебной физкультуре, поддерживая бойцов с ампутациями.

На патриотических мероприятиях Сергей зажигает сердца молодёжи, передавая любовь к Родине и веру в себя. Его история — это пример того, как сила духа и поддержка общества помогают преодолевать любые испытания.