Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 12:04

Сильный духом герой СВО из ДНР после потери ноги стал учителем и наставником ветеранов

Боец Гавринев после потери ноги на СВО вернулся в родную Горловку преподавателем

Гавринев Сергей Сергеевич — учитель физкультуры из ДНР. Обложка © Предоставлено Life.ru

Гавринев Сергей Сергеевич — учитель физкультуры из ДНР. Обложка © Предоставлено Life.ru

В Горловке 35-летний Сергей Гавринев стал символом несгибаемой воли и патриотизма. После учёбы в Славянском педагогическом институте он посвятил себя детям, работая учителем физкультуры и руководителем военно-патриотического клуба. Но в феврале 2022 года, с началом СВО, Сергей добровольцем отправился на передовую, чтобы защищать Родину. Его историю Life.ru рассказали в фонде «Защитники Отечества».

Гавринев Сергей Сергеевич — учитель физкультуры из ДНР. Фото © Предоставлено Life.ru

Гавринев Сергей Сергеевич — учитель физкультуры из ДНР. Фото © Предоставлено Life.ru

«Этот этап жизни стал для меня суровым испытанием. Но долг звал меня в бой, на защиту Родины, семьи, друзей. Летом 2022 года в одном из боёв я получил тяжёлое ранение, повлёкшее за собой ампутацию ноги. После реабилитации вернулся в родную школу, чтобы продолжать работать и носить гордое звание — учитель», — поделился герой.

Сергей, который также является мастером спорта по тяжёлой атлетике, благодаря своей физической закалке отказался от костылей уже через неделю после установки протеза. Узнав о фонде «Защитники Отечества» из соцсетей, он обратился за помощью и получил статус ветерана боевых действий. Сейчас фонд содействует ему в изготовлении современного спортивного протеза, сотрудничая с Донецким протезно-ортопедическим центром.

Сергей не только учит детей, но и помогает другим ветеранам. В Центре протезирования Горловки он работает инструктором по лечебной физкультуре, поддерживая бойцов с ампутациями.

На патриотических мероприятиях Сергей зажигает сердца молодёжи, передавая любовь к Родине и веру в себя. Его история — это пример того, как сила духа и поддержка общества помогают преодолевать любые испытания.

Нашёл над телами: Life.ru показал трогательное видео встречи героя СВО со спасённой в Бахмуте девочкой
Нашёл над телами: Life.ru показал трогательное видео встречи героя СВО со спасённой в Бахмуте девочкой

Ранее Life.ru рассказывал о героях СВО, которые стали педагогами в школах Липецкой, Рязанской и Тамбовской областей. Потерявший руку на СВО боец Александр Григоренко стал директором пермской школы. Эти учителя — не просто ветераны, а наставники, которые несут в школы дух патриотизма, стойкости и чести. Они учат детей не бояться трудностей, верить в себя и любить Родину, показывая, что герои не только на поле боя, но и в классах, где рождается будущее.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Ветераны СВО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar