С линии огня — к школьной доске: Истории ветеранов СВО, которые воспитывают будущее России
Ветераны из Липецка, Рязани, Тамбова после СВО учат детей мужеству и патриотизму
Дмитрий Богданов из Липецка, Валерий Бондарь из Рязанской области и Сергей Крапивин из Тамбовской области. Обложка © Предоставлено Life.ru
Они сражались на передовой, а теперь воспитывают будущее страны в школьных классах. Ветераны специальной военной операции (СВО) из Липецкой, Рязанской и Тамбовской областей — Дмитрий Богданов, Валерий Бондарь и Сергей Крапивин — несут уроки мужества, патриотизма и стойкости своим ученикам. Их путь от окопов к школьным партам — это история о силе духа, преодолении и служении Родине. О судьбах бойцов Life.ru рассказали в фонде «Защитники Отечества».
Богданов Дмитрий Сергеевич — ветеран СВО, учитель ОБЖ из Липецка. Фото © Предоставлено Life.ru
26-летний разведчик-пулемётчик Дмитрий Бондарь является уроженцем Луганска. В 2014 году боевые действия на Донбассе вынудили его семью остаться в Липецке: тогда они приехали навестить родственников, но в ЛНР начались боевые действия. Железные дороги были взорваны, и семья осталась в российском регионе. В Лебедянском колледже он отучился на педагога и отслужил в Псковской дивизии.
В 2022 году Дмитрий отправился на фронт в район Сватово-Кременной. Осколочное ранение в голову, боли и проблемы с рукой не сломили его. С сентября 2024 года он учитель ОБЖ в липецкой школе № 59, где учит детей — от первоклашек до выпускников — основам безопасности и защиты Родины. Трудоустроиться помог фонд «Защитники Отечества». Сегодня Дмитрий — счастливый муж и отец, продолжает бороться с последствиями ранения, доказывая, что воля сильнее обстоятельств.
Валерий Бондарь — учитель ОБЖ и педагог-организатор из Рязанской области. Фото © Предоставлено Life.ru
Родившись в Казахстане в 1998 году, Валерий Бондарь вместе с семьёй переехал в Старый Оскол, город воинской славы. Здесь он впитал семейную традицию служения: ещё в школе стал кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе, а после выбрал путь воина. Служба в легендарном центре спецназа «Витязь» закалила его дух, а участие в контртеррористических операциях в Дагестане и Чечне, бои в Сирии и сражения на СВО с 2022 года сделали его настоящим героем. В мае 2022-го тяжёлое ранение могло поставить точку на его боевом пути, но не сломило волю.
За доблесть Валерий награждён орденом Мужества, медалями «За проявленную доблесть» III степени, «За службу в спецназе», «За отличие в службе», «За участие в военной операции в САР» и «За участие в СВО на Украине». Каждая награда — это история риска, отваги и верности долгу.
Сегодня Валерий Бондарь — педагог-организатор и учитель ОБЖ в Дядьковской средней школе Рязанской области. При поддержке фонда «Защитники Отечества» он наш`л новое призвание: делиться своим опытом с детьми, учить их не только основам безопасности, но и тому, что значит быть сильным духом. Его уроки — это рассказы о стойкости, чести и любви к Родине, которые находят отклик в сердцах учеников. Валерий также проводит «Уроки мужества» и участвует в «Кубке защитников Отечества», вдохновляя молодёжь своим примером.
Крапивин Сергей Викторович — учитель истории из Тамбовской области. Фото © Предоставлено Life.ru
Гвардии старший прапорщик Сергей Крапивин из Тамбовской области с позывным Историк в 2022 году добровольцем ушёл на СВО. На Харьковском направлении он, будучи наводчиком «Акации» в 27-й мотострелковой бригаде, прикрывал пехоту от артиллерии и танков ВСУ.
Более 25 лет Сергей преподаёт историю и обществознание в Умётском районе, воспитав призёров олимпиад и лауреатов конкурсов, включая «Учителя года». Лауреат премии «Признание-2023» в номинации «Учитель – защитник Отечества». Также он является соавтором книги по истории Кирсановского уезда и лектором «Российского общества «Знание». Сергей проводит «Уроки мужества» по всей Тамбовской области, а фонд «Защитники Отечества» помог ему с выплатами, налоговыми льготами и путёвкой в «Артек» для дочери. Тамбовчанин — многодетный отец, его сын служит на СВО, а жена — тоже учитель истории.
Эти учителя — не просто ветераны, а наставники, которые несут в школы дух патриотизма, стойкости и чести. Они учат детей не бояться трудностей, верить в себя и любить Родину, показывая, что герои не только на поле боя, но и в классах, где рождается будущее. Их путь — от передовой до школьных парт — доказывает, что даже самые тяжёлые испытания могут стать фундаментом для великих дел.
Кстати, на рассмотрение Госдумы РФ внесён законопроект, который позволит участникам СВО бесплатно получить второе среднее профессиональное или высшее образование. Депутат Дмитрий Гусев добавил, что в России на данный момент бесплатным является только первое образование, второе можно получить на бюджетной основе только в сфере искусств. Также этим правом обладают граждане с высшим военным образованием. Принятие нового закона поможет ветеранам СВО.