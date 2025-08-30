С линии огня — к школьной доске: Истории ветеранов СВО, которые воспитывают будущее России

Они сражались на передовой, а теперь воспитывают будущее страны в школьных классах. Ветераны специальной военной операции (СВО) из Липецкой, Рязанской и Тамбовской областей — Дмитрий Богданов, Валерий Бондарь и Сергей Крапивин — несут уроки мужества, патриотизма и стойкости своим ученикам. Их путь от окопов к школьным партам — это история о силе духа, преодолении и служении Родине. О судьбах бойцов Life.ru рассказали в фонде «Защитники Отечества».

Богданов Дмитрий Сергеевич — ветеран СВО, учитель ОБЖ из Липецка. Фото © Предоставлено Life.ru

26-летний разведчик-пулемётчик Дмитрий Бондарь является уроженцем Луганска. В 2014 году боевые действия на Донбассе вынудили его семью остаться в Липецке: тогда они приехали навестить родственников, но в ЛНР начались боевые действия. Железные дороги были взорваны, и семья осталась в российском регионе. В Лебедянском колледже он отучился на педагога и отслужил в Псковской дивизии.

В 2022 году Дмитрий отправился на фронт в район Сватово-Кременной. Осколочное ранение в голову, боли и проблемы с рукой не сломили его. С сентября 2024 года он учитель ОБЖ в липецкой школе № 59, где учит детей — от первоклашек до выпускников — основам безопасности и защиты Родины. Трудоустроиться помог фонд «Защитники Отечества». Сегодня Дмитрий — счастливый муж и отец, продолжает бороться с последствиями ранения, доказывая, что воля сильнее обстоятельств.

Валерий Бондарь — учитель ОБЖ и педагог-организатор из Рязанской области. Фото © Предоставлено Life.ru

Родившись в Казахстане в 1998 году, Валерий Бондарь вместе с семьёй переехал в Старый Оскол, город воинской славы. Здесь он впитал семейную традицию служения: ещё в школе стал кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе, а после выбрал путь воина. Служба в легендарном центре спецназа «Витязь» закалила его дух, а участие в контртеррористических операциях в Дагестане и Чечне, бои в Сирии и сражения на СВО с 2022 года сделали его настоящим героем. В мае 2022-го тяжёлое ранение могло поставить точку на его боевом пути, но не сломило волю.

За доблесть Валерий награждён орденом Мужества, медалями «За проявленную доблесть» III степени, «За службу в спецназе», «За отличие в службе», «За участие в военной операции в САР» и «За участие в СВО на Украине». Каждая награда — это история риска, отваги и верности долгу.

Сегодня Валерий Бондарь — педагог-организатор и учитель ОБЖ в Дядьковской средней школе Рязанской области. При поддержке фонда «Защитники Отечества» он наш`л новое призвание: делиться своим опытом с детьми, учить их не только основам безопасности, но и тому, что значит быть сильным духом. Его уроки — это рассказы о стойкости, чести и любви к Родине, которые находят отклик в сердцах учеников. Валерий также проводит «Уроки мужества» и участвует в «Кубке защитников Отечества», вдохновляя молодёжь своим примером.

Крапивин Сергей Викторович — учитель истории из Тамбовской области. Фото © Предоставлено Life.ru

Гвардии старший прапорщик Сергей Крапивин из Тамбовской области с позывным Историк в 2022 году добровольцем ушёл на СВО. На Харьковском направлении он, будучи наводчиком «Акации» в 27-й мотострелковой бригаде, прикрывал пехоту от артиллерии и танков ВСУ.

Более 25 лет Сергей преподаёт историю и обществознание в Умётском районе, воспитав призёров олимпиад и лауреатов конкурсов, включая «Учителя года». Лауреат премии «Признание-2023» в номинации «Учитель – защитник Отечества». Также он является соавтором книги по истории Кирсановского уезда и лектором «Российского общества «Знание». Сергей проводит «Уроки мужества» по всей Тамбовской области, а фонд «Защитники Отечества» помог ему с выплатами, налоговыми льготами и путёвкой в «Артек» для дочери. Тамбовчанин — многодетный отец, его сын служит на СВО, а жена — тоже учитель истории.

Эти учителя — не просто ветераны, а наставники, которые несут в школы дух патриотизма, стойкости и чести. Они учат детей не бояться трудностей, верить в себя и любить Родину, показывая, что герои не только на поле боя, но и в классах, где рождается будущее. Их путь — от передовой до школьных парт — доказывает, что даже самые тяжёлые испытания могут стать фундаментом для великих дел.