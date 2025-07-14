«Шанс на будущее»: В ГД объяснили идею бесплатного второго образования для героев СВО
Депутат Миронов: Герои СВО смогут реализовать себя благодаря второму образованию
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На рассмотрение Госдумы РФ внесён законопроект, который позволит участникам СВО бесплатно получить второе среднее профессиональное или высшее образование. Об этом рассказал лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
«Это реальный шанс для тех, кто из-за ранений или других обстоятельств не может продолжать прежнюю работу, освоить новую профессию и с уверенностью строить будущее», — отметил собеседник 360.ru.
Депутат Дмитрий Гусев добавил, что в России на данный момент бесплатным является только первое образование, второе можно получить на бюджетной основе только в сфере искусств. Также этим правом обладают граждане с высшим военным образованием. Однако для ветеранов боевых действий данное ограничение может стать серьёзным препятствием на пути к мирной жизни. Новый закон, по словам парламентария, призван помочь героям СВО.
Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме хотят разрешить участникам СВО получать второе образование бесплатно. Суть инициативы, по словам авторов законопроекта, состоит в том, чтобы расширить образовательные права ветеранов боевых действий, которые по разным причинам не могут продолжать прежнюю деятельность.