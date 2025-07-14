«Шанс на будущее»: В ГД объяснили идею бесплатного второго образования для героев СВО

На рассмотрение Госдумы РФ внесён законопроект, который позволит участникам СВО бесплатно получить второе среднее профессиональное или высшее образование. Об этом рассказал лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Это реальный шанс для тех, кто из-за ранений или других обстоятельств не может продолжать прежнюю работу, освоить новую профессию и с уверенностью строить будущее», — отметил собеседник 360.ru.

Депутат Дмитрий Гусев добавил, что в России на данный момент бесплатным является только первое образование, второе можно получить на бюджетной основе только в сфере искусств. Также этим правом обладают граждане с высшим военным образованием. Однако для ветеранов боевых действий данное ограничение может стать серьёзным препятствием на пути к мирной жизни. Новый закон, по словам парламентария, призван помочь героям СВО.