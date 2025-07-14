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Регион
14 июля, 10:17

«Шанс на будущее»: В ГД объяснили идею бесплатного второго образования для героев СВО

Депутат Миронов: Герои СВО смогут реализовать себя благодаря второму образованию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

На рассмотрение Госдумы РФ внесён законопроект, который позволит участникам СВО бесплатно получить второе среднее профессиональное или высшее образование. Об этом рассказал лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Это реальный шанс для тех, кто из-за ранений или других обстоятельств не может продолжать прежнюю работу, освоить новую профессию и с уверенностью строить будущее», — отметил собеседник 360.ru.

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Депутат Дмитрий Гусев добавил, что в России на данный момент бесплатным является только первое образование, второе можно получить на бюджетной основе только в сфере искусств. Также этим правом обладают граждане с высшим военным образованием. Однако для ветеранов боевых действий данное ограничение может стать серьёзным препятствием на пути к мирной жизни. Новый закон, по словам парламентария, призван помочь героям СВО.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме хотят разрешить участникам СВО получать второе образование бесплатно. Суть инициативы, по словам авторов законопроекта, состоит в том, чтобы расширить образовательные права ветеранов боевых действий, которые по разным причинам не могут продолжать прежнюю деятельность.

Борис Эльфанд
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