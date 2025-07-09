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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 июля, 09:15

Статус участника СВО теперь можно подтвердить онлайн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Минобороны и Минцифры запустили мгновенное онлайн-подтверждение статуса участника СВО для получения льгот. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Мы делаем ещё один шаг в проводимой работе — запускаем практически полную автоматизацию подтверждения прав на получение льгот», — отметил министр обороны Андрей Белоусов.

В МО также сообщили, что пользователи портала «Госуслуги» уже сформировали более 110 тысяч онлайн-справок об участии в СВО на основе данных военного ведомства. Кроме того, свыше 8 тысяч абитуриентов из числа участников спецоперации и их семей воспользовались возможностью подать заявление в вузы и ссузы онлайн и подтвердить льготу электронной справкой в рамках приёмной кампании, стартовавшей 20 июня 2025 года.

Названо число вернувшихся из зоны СВО ветеранов
Названо число вернувшихся из зоны СВО ветеранов

Ранее Life.ru рассказывал, что участники СВО на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей получат статус ветеранов боевых действий. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин. Закон действует с момента вхождения этих регионов в состав России.

Александра Мышляева
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