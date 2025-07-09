Статус участника СВО теперь можно подтвердить онлайн
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Минобороны и Минцифры запустили мгновенное онлайн-подтверждение статуса участника СВО для получения льгот. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
«Мы делаем ещё один шаг в проводимой работе — запускаем практически полную автоматизацию подтверждения прав на получение льгот», — отметил министр обороны Андрей Белоусов.
В МО также сообщили, что пользователи портала «Госуслуги» уже сформировали более 110 тысяч онлайн-справок об участии в СВО на основе данных военного ведомства. Кроме того, свыше 8 тысяч абитуриентов из числа участников спецоперации и их семей воспользовались возможностью подать заявление в вузы и ссузы онлайн и подтвердить льготу электронной справкой в рамках приёмной кампании, стартовавшей 20 июня 2025 года.
Ранее Life.ru рассказывал, что участники СВО на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей получат статус ветеранов боевых действий. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин. Закон действует с момента вхождения этих регионов в состав России.