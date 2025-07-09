Статус участника СВО теперь можно подтвердить онлайн

В МО также сообщили, что пользователи портала «Госуслуги» уже сформировали более 110 тысяч онлайн-справок об участии в СВО на основе данных военного ведомства. Кроме того, свыше 8 тысяч абитуриентов из числа участников спецоперации и их семей воспользовались возможностью подать заявление в вузы и ссузы онлайн и подтвердить льготу электронной справкой в рамках приёмной кампании, стартовавшей 20 июня 2025 года.