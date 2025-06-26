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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 июня, 12:51

Названо число вернувшихся из зоны СВО ветеранов

Новиков: Около 137 тысяч военнослужащих ВС РФ вернулись домой из зоны СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JohnAmarok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JohnAmarok

Около 137 тысяч военнослужащих уже завершили участие в специальной военной операции. Основную часть вернувшихся составляют молодые люди до 35 лет, для которых сейчас особенно важна помощь в социальной и профессиональной адаптации. Об этом на итоговом заседании коллегии Росмолодёжи заявил Сергей Новиков, начальник Управления президента РФ по общественным проектам.

«Около 137 тысяч бойцов уже вернулись [домой] с фронтов СВО. И мы видим по тому, что происходит в регионах, что ведётся большая работа по оказанию мер поддержки, но, как правило, это молодые люди, то есть это аудитория Росмолодёжи до 35 лет», — заявил Новиков.

Он отметил, что перед ведомством стоит серьёзная задача — обеспечить бойцам достойное трудоустройство с заработной платой, сопоставимой с выплатами в зоне СВО. Особое внимание уделяется тем, кто получил ранения или инвалидность и не может вернуться к прежней профессии. Также необходимо добиться того, чтобы доходы семьи не снижались после возвращения ухода кормильца с военной службы, а ветеран нашёл профессию, к которой у него лежит душа, подчеркнул Новиков.

Росмолодёжь совместно с региональными властями разрабатывает комплексные программы поддержки, направленные на переобучение и адаптацию участников СВО к гражданской жизни. Эта работа стала частью системных мер, реализуемых на федеральном уровне для помощи военнослужащим и их семьям.

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Иногда ветераны СВО, получившие инвалидность при исполнении воинского долга, поражают не только силой духа, но и физическими возможностями. Так, житель Саратова Евгений Иванов, лишившийся ног после удара дрона ВСУ, установил мировой рекорд, сдвинув вагон весом в 24 тонны и протащив его на 4 с половиной метра менее чем за минуту.

Юрий Лысенко
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