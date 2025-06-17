В Госдуме пообещали помочь оставшемуся без военной пенсии ветерану СВО с Урала

Депутат Госдумы Максим Иванов будет добиваться соблюдения прав подполковника из Камышловского района Свердловской области, которому не компенсировали военную пенсию, несмотря на участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщил сам парламентарий.

«В прошлом году он заключил контракт с Минобороны. С июня по октябрь 2024 года был на СВО. И тоже за этот период не получил компенсацию. <...> Продолжаю разбираться», — цитирует его URA.ru.