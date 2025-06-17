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Регион
17 июня, 13:03

В Госдуме пообещали помочь оставшемуся без военной пенсии ветерану СВО с Урала

Депутат Иванов взялся за дело ветерана СВО, которому не компенсировали пенсию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Депутат Госдумы Максим Иванов будет добиваться соблюдения прав подполковника из Камышловского района Свердловской области, которому не компенсировали военную пенсию, несмотря на участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщил сам парламентарий.

«В прошлом году он заключил контракт с Минобороны. С июня по октябрь 2024 года был на СВО. И тоже за этот период не получил компенсацию. <...> Продолжаю разбираться», — цитирует его URA.ru.

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Ранее Life.ru рассказывал, как Максим Иванов и прокуратура ЦВО помогли родным умершего в зоне СВО российского бойца с получением страховых выплат. Причиной смерти военнослужащего стала болезнь, что внесло бюрократическую сумятицу в ситуацию.

Юрий Лысенко
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