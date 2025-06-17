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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 июня, 12:10
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Михалков предупредил депутатов, что бойцы СВО обратятся к ним с вопросами

Никита Михалков: Бойцы СВО могут задать вопросы депутатам после возвращения

Российский режиссёр Никита Михалков. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Российский режиссёр Никита Михалков. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Российский режиссёр Никита Михалков заявил, что военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине, могут иметь вопросы к нынешним депутатам. Об этом он сообщил во время своего выступления в Госдуме, трансляция которого велась на сайте парламента.

«[Бойцы СВО] зададут вопросы», — предупредил Михалков.

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Известный режиссёр Никита Михалков в тринадцатый раз стал дедушкой

Ранее в Госдуме призвали российских олигархов внести коллективный финансовый вклад в поддержку специальной военной операции. Наилучшим выходом было бы провести встречу, совместно определить, как помочь России, и открыто объявить об этом решении общественности, так как совершать благие дела незазорно.

Полина Никифорова
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