Михалков предупредил депутатов, что бойцы СВО обратятся к ним с вопросами

Российский режиссёр Никита Михалков заявил, что военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине, могут иметь вопросы к нынешним депутатам. Об этом он сообщил во время своего выступления в Госдуме, трансляция которого велась на сайте парламента.