«Доброе дело»: В Госдуме призвали олигархов «скинуться» на СВО
Депутат ГД Миронов призвал олигархов помочь России, пожертвовав деньги на СВО
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Российские олигархи должны внести коллективный финансовый вклад в поддержку специальной военной операции, это будет актом благотворительности. Об этом сообщил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
«Ситуация, когда в условиях спецоперации и стагнации экономики, состояния богатейших граждан РФ растут ускоренными темпами — неприлична и вызывающая. Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО», — заявил Миронов РИА «Новости».
Депутат напомнил о неоднократных предложениях его фракции пополнить государственный бюджет за счёт более высокого налогообложения сверхбогатых граждан, включая введение прогрессивного НДФЛ (в том числе на дивиденды), налога на роскошь и единовременного налога на состояние. Как отметил Миронов, эти идеи продвигаются с трудом и их быстрая реализация маловероятна, тогда как ситуация требует немедленных действий.
Парламентарий выразил мнение, что наилучшим выходом было бы провести встречу, совместно определить, как помочь России, и открыто объявить об этом решении общественности, так как совершать благие дела незазорно.
Ранее в Госдуме пообещали рассмотреть законопроект, который предусматривает списание гонораров иностранных агентов в пользу спецоперации. Кроме того, деньги планируют пустить на восстановление ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.