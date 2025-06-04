«Доброе дело»: В Госдуме призвали олигархов «скинуться» на СВО

Российские олигархи должны внести коллективный финансовый вклад в поддержку специальной военной операции, это будет актом благотворительности. Об этом сообщил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Ситуация, когда в условиях спецоперации и стагнации экономики, состояния богатейших граждан РФ растут ускоренными темпами — неприлична и вызывающая. Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО», — заявил Миронов РИА «Новости».

Депутат напомнил о неоднократных предложениях его фракции пополнить государственный бюджет за счёт более высокого налогообложения сверхбогатых граждан, включая введение прогрессивного НДФЛ (в том числе на дивиденды), налога на роскошь и единовременного налога на состояние. Как отметил Миронов, эти идеи продвигаются с трудом и их быстрая реализация маловероятна, тогда как ситуация требует немедленных действий.

Парламентарий выразил мнение, что наилучшим выходом было бы провести встречу, совместно определить, как помочь России, и открыто объявить об этом решении общественности, так как совершать благие дела незазорно.