Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 06:22

«Доброе дело»: В Госдуме призвали олигархов «скинуться» на СВО

Депутат ГД Миронов призвал олигархов помочь России, пожертвовав деньги на СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Российские олигархи должны внести коллективный финансовый вклад в поддержку специальной военной операции, это будет актом благотворительности. Об этом сообщил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Ситуация, когда в условиях спецоперации и стагнации экономики, состояния богатейших граждан РФ растут ускоренными темпами — неприлична и вызывающая. Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО»,заявил Миронов РИА «Новости».

Депутат напомнил о неоднократных предложениях его фракции пополнить государственный бюджет за счёт более высокого налогообложения сверхбогатых граждан, включая введение прогрессивного НДФЛ (в том числе на дивиденды), налога на роскошь и единовременного налога на состояние. Как отметил Миронов, эти идеи продвигаются с трудом и их быстрая реализация маловероятна, тогда как ситуация требует немедленных действий.

Парламентарий выразил мнение, что наилучшим выходом было бы провести встречу, совместно определить, как помочь России, и открыто объявить об этом решении общественности, так как совершать благие дела незазорно.

Украинского олигарха Коломойского* лишили гражданства по приказу бывшего протеже – Зеленского
Украинского олигарха Коломойского* лишили гражданства по приказу бывшего протеже – Зеленского

Ранее в Госдуме пообещали рассмотреть законопроект, который предусматривает списание гонораров иностранных агентов в пользу спецоперации. Кроме того, деньги планируют пустить на восстановление ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Госдума
  • Сергей Миронов
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar