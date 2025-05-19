Госдума рассмотрит проект о списании гонораров артистов-иноагентов на помощь бойцам СВО

Проект закона о списании гонораров артистов-иноагентов на помощь бойцам специальной военной операции (СВО) и Донбассу планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии. Об этом заявил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Моя позиция в том, что люди, которые предали свою страну, не должны получать деньги наших граждан. Убеждён, что в ближайшее время мы получим положительное заключение — в мае-июне», — цитирует чиновника ТАСС.

Документ предполагает списывание средств со специальных счетов иноагентов для восстановления ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, деньги пойдут на помощь и реабилитацию бойцов спецоперации. Проект также может закрыть лазейку, когда артист передавал права на свои произведения третьим лицам за символическую сумму, а затем получал авторские вознаграждения.