Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 12:18

Российский рэпер Slimus вырезал партии RASKOL из совместных хитов и нарвался на судебный иск

SHOT: Рэпер Slimus удалил из хитов партии RASKOL и получил приглашение в суд

Slimus и RASKOL. Обложка © VK / SLIMUS \ Slim / RASKOL | РАСКОЛЬНИКОВ

Slimus и RASKOL. Обложка © VK / SLIMUS \ Slim / RASKOL | РАСКОЛЬНИКОВ

Российские рэперы и авторы совместных треков Slimus (Вадим Мотылёв) и RASKOL (Никита Филипьев) собираются судиться. Раскол в дружбе музыкантов произошёл из-за решения Мотылёва перевыпустить альбом с популярными хитами, из которых были вырезаны все партии Филипьева.

По данным SHOT, вышедшие в 2013 году композиции «Вы кто вообще», «Не про лето» и «Тоска-2» в сборнике от Slimus превратились в коротыши без половины текста. Причём авторские права на песни Мотылёв оставил лишь себе. RASKOL не стерпел выходку коллеги и обратился с иском в суд, потребовав от бывшего друга 3,1 миллиона рублей.

Рэпер VACÍO тусит с транс-блогером* и племянником Рыжего из «Иванушек» в Париже
Рэпер VACÍO тусит с транс-блогером* и племянником Рыжего из «Иванушек» в Париже

А ранее стало известно, что суд рассмотрит иск рэпера Влади* о снятии статуса иноагента 26 мая. Это «звание» исполнитель получил в январе 2025-го.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Шоубиз
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar