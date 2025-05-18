Российский рэпер Slimus вырезал партии RASKOL из совместных хитов и нарвался на судебный иск
SHOT: Рэпер Slimus удалил из хитов партии RASKOL и получил приглашение в суд
Slimus и RASKOL. Обложка © VK / SLIMUS \ Slim / RASKOL | РАСКОЛЬНИКОВ
Российские рэперы и авторы совместных треков Slimus (Вадим Мотылёв) и RASKOL (Никита Филипьев) собираются судиться. Раскол в дружбе музыкантов произошёл из-за решения Мотылёва перевыпустить альбом с популярными хитами, из которых были вырезаны все партии Филипьева.
По данным SHOT, вышедшие в 2013 году композиции «Вы кто вообще», «Не про лето» и «Тоска-2» в сборнике от Slimus превратились в коротыши без половины текста. Причём авторские права на песни Мотылёв оставил лишь себе. RASKOL не стерпел выходку коллеги и обратился с иском в суд, потребовав от бывшего друга 3,1 миллиона рублей.
А ранее стало известно, что суд рассмотрит иск рэпера Влади* о снятии статуса иноагента 26 мая. Это «звание» исполнитель получил в январе 2025-го.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.