Российский рэпер Slimus вырезал партии RASKOL из совместных хитов и нарвался на судебный иск

Российские рэперы и авторы совместных треков Slimus (Вадим Мотылёв) и RASKOL (Никита Филипьев) собираются судиться. Раскол в дружбе музыкантов произошёл из-за решения Мотылёва перевыпустить альбом с популярными хитами, из которых были вырезаны все партии Филипьева.

По данным SHOT, вышедшие в 2013 году композиции «Вы кто вообще», «Не про лето» и «Тоска-2» в сборнике от Slimus превратились в коротыши без половины текста. Причём авторские права на песни Мотылёв оставил лишь себе. RASKOL не стерпел выходку коллеги и обратился с иском в суд, потребовав от бывшего друга 3,1 миллиона рублей.