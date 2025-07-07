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Регион
7 июля, 13:08

Бойцы СВО в Донбассе и Новороссии получат ветеранский статус

Путин утвердил закон о ветеранах боевых действий в четырёх новых регионах России

ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, получат статус ветеранов боевых действий. Решение распространяется на период выполнения задач с момента вхождения этих регионов в состав Российской Федерации.

Данная норма касается как военнослужащих, так и сотрудников различных силовых ведомств, участвовавших в выполнении боевых задач в указанных регионах. Важно отметить, что до настоящего момента получить статус ветерана боевых действий можно было лишь за участие в операциях на территории России или за рубежом по особым правительственным решениям. Принятые изменения устраняют этот правовой пробел.

Подписанные закон. Фото © Официальное опубликование правовых актов

Подписанные закон. Фото © Официальное опубликование правовых актов

Обладатели нового статуса смогут рассчитывать на комплекс социальных преференций, включающий ежемесячные денежные выплаты, бесплатный пакет медицинских услуг, льготы по оплате жилищно-коммунального хозяйства, налоговые преференции, а также особые условия при поступлении в образовательные учреждения и трудоустройстве. Все эти меры поддержки направлены на социальную защиту ветеранов боевых действий.

Подписанные закон. Фото © Официальное опубликование правовых актов

Подписанные закон. Фото © Официальное опубликование правовых актов

Отдельным пунктом закона прописаны меры поддержки для родственников погибших при исполнении военнослужащих. Реализация этих положений позволит обеспечить достойный уровень социальной защиты для защитников Отечества и их семей.

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Ранее сообщалось, что при поддержке Народного фронта российские беспилотные летательные аппараты, применяемые в зоне специальной военной операции, продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив вражескую технику общей стоимостью более 2 миллиардов долларов. Президент Владимир Путин подчеркнул, что российские умельцы, создавая технику практически «в полевых условиях», превосходят по качеству разработки стран НАТО.

Алиса Хуссаин
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