Бойцы СВО в Донбассе и Новороссии получат ветеранский статус
Путин утвердил закон о ветеранах боевых действий в четырёх новых регионах России
ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog
Глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, получат статус ветеранов боевых действий. Решение распространяется на период выполнения задач с момента вхождения этих регионов в состав Российской Федерации.
Данная норма касается как военнослужащих, так и сотрудников различных силовых ведомств, участвовавших в выполнении боевых задач в указанных регионах. Важно отметить, что до настоящего момента получить статус ветерана боевых действий можно было лишь за участие в операциях на территории России или за рубежом по особым правительственным решениям. Принятые изменения устраняют этот правовой пробел.
Обладатели нового статуса смогут рассчитывать на комплекс социальных преференций, включающий ежемесячные денежные выплаты, бесплатный пакет медицинских услуг, льготы по оплате жилищно-коммунального хозяйства, налоговые преференции, а также особые условия при поступлении в образовательные учреждения и трудоустройстве. Все эти меры поддержки направлены на социальную защиту ветеранов боевых действий.
Отдельным пунктом закона прописаны меры поддержки для родственников погибших при исполнении военнослужащих. Реализация этих положений позволит обеспечить достойный уровень социальной защиты для защитников Отечества и их семей.
Ранее сообщалось, что при поддержке Народного фронта российские беспилотные летательные аппараты, применяемые в зоне специальной военной операции, продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив вражескую технику общей стоимостью более 2 миллиардов долларов. Президент Владимир Путин подчеркнул, что российские умельцы, создавая технику практически «в полевых условиях», превосходят по качеству разработки стран НАТО.