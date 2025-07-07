Бойцы СВО в Донбассе и Новороссии получат ветеранский статус

Глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, получат статус ветеранов боевых действий. Решение распространяется на период выполнения задач с момента вхождения этих регионов в состав Российской Федерации.

Данная норма касается как военнослужащих, так и сотрудников различных силовых ведомств, участвовавших в выполнении боевых задач в указанных регионах. Важно отметить, что до настоящего момента получить статус ветерана боевых действий можно было лишь за участие в операциях на территории России или за рубежом по особым правительственным решениям. Принятые изменения устраняют этот правовой пробел.

Подписанные закон. Фото © Официальное опубликование правовых актов

Обладатели нового статуса смогут рассчитывать на комплекс социальных преференций, включающий ежемесячные денежные выплаты, бесплатный пакет медицинских услуг, льготы по оплате жилищно-коммунального хозяйства, налоговые преференции, а также особые условия при поступлении в образовательные учреждения и трудоустройстве. Все эти меры поддержки направлены на социальную защиту ветеранов боевых действий.

Подписанные закон. Фото © Официальное опубликование правовых актов

Отдельным пунктом закона прописаны меры поддержки для родственников погибших при исполнении военнослужащих. Реализация этих положений позволит обеспечить достойный уровень социальной защиты для защитников Отечества и их семей.