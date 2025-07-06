«Впечатляет»: Путин заявил, что российские Кулибины переплюнули спецов из НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что техника, которую собирают российские энтузиасты в гаражных кооперативах, а после передают на СВО, порой оказывается эффективнее многих натовских аналогов. Об этом он сообщил в ходе выступления на форуме «Всё для победы!», проводимым Народным фронтом.

Путин добавил, что в некоторых народных конструкторских бюро не в самых лучших условиях — «просто на коленке, в гаражах и за домашними ноутбуками» — отечественные разработчики — российские «Кулибины», как назвал их президент, способны разработать такие новшества, которые по качеству и многим характеристикам существенно превосходят некоторое «железо» специалистов из стран НАТО.