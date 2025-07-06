«Впечатляет»: Путин заявил, что российские Кулибины переплюнули спецов из НАТО
Путин: Российские Кулибины «на коленке» собирают технику лучше, чем у НАТО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что техника, которую собирают российские энтузиасты в гаражных кооперативах, а после передают на СВО, порой оказывается эффективнее многих натовских аналогов. Об этом он сообщил в ходе выступления на форуме «Всё для победы!», проводимым Народным фронтом.
Путин — о российских разработчиках военной техники. Видео © Life.ru
«Только что на выставке посмотрел некоторые разработки наших изобретателей, инноваторов, талантливых технарей. Впечатляет!» — отметил российский лидер.
Путин добавил, что в некоторых народных конструкторских бюро не в самых лучших условиях — «просто на коленке, в гаражах и за домашними ноутбуками» — отечественные разработчики — российские «Кулибины», как назвал их президент, способны разработать такие новшества, которые по качеству и многим характеристикам существенно превосходят некоторое «железо» специалистов из стран НАТО.
Напомним, что в Национальном центре «Россия» начала работу выставка «Всё для Победы!», которая освещает достижения Народного фронта за последние три года. Эту экспозицию уже посетил российский лидер Владимир Путин. Также в рамках своего выступления после знакомства с достижениями объединения глава государства заявил, что намерен обсудить с Минобороны возможность краткосрочных командировок для врачей в зону проведения СВО. Форум ОФН Путин начал с минуты молчания.