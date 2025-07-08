«Вернуть к привычной жизни»: Участники СВО получат гранты на развитие агробизнеса

Руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов поддержал предложение премьер-министра России Михаила Мишустина выделять участникам СВО гранты на развитие агробизнеса. Эксперт отметил, что сегодня на фронте находятся многие жители сёл и деревень, для которых сельскохозяйственный труд является привычным с детства.

«С одной стороны, поддержка участников СВО такими грантами — это возможность вернуть их к привычной жизни, <...> С другой, это шанс решить одну из главных проблем сельхозотрасли — нехватку кадров», — подчеркнул собеседник URA.ru.

По его словам, новая мера поддержки участников СВО также поможет решить вопрос дефицита специалистов. Кроме того, в поддержке нуждаются и сами регионы. К примеру, в Белгородской области традиционно были развиты птицеводство и свиноводство. Однако из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали многие элеваторы и животноводческие предприятия, поэтому необходимы средства для увеличения мощностей агропрома.

Решение Мишустина поддержал также гендиректор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По его словам, меры, предложенные главой кабмина, особенно привлекательны для участников СВО, потому что некоторые направления отрасли лишены серьёзных барьеров для выхода на отечественный рынок.

«Сельское хозяйство — это реальный сектор экономики, который даёт стабильный источник дохода из-за устойчивого спроса на продовольственную продукцию, поэтому выгоден для многих предпринимателей», — уверен эксперт.