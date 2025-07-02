Более 200 тысяч контрактников поступило в Армию России с начала года
Медведев: В ВС РФ поступило свыше 210 тысяч контрактников за первое полугодие
Обложка © ТАСС / Александр Река
В России сохраняются на высоком уровне темпы набора военнослужащих на контрактную службу, за первую половину текущего года уже поступило в ряды ВС РФ более 210 тысяч контрактников. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Армии России.
Дмитрий Медведев рассказал о наборе контрактников в ВС РФ. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев
«Темп набран приличный. На первое июля в воинские части прибыло более 210 тысяч человек. Кроме того, в добровольческие подразделения принято свыше 18 тысяч человек», — сказал Медведев.
Зампред Совбеза указал, что это показатель общей работы. Медведев поблагодарил всех, кто вовлечён в процесс набора контрактников, за высокие результаты. Также он отметил патриотический настрой новобранцев и выразил им благодарность.
Политик рассчитывает, что подобная динамика сохранится и в будущем.
«Ну, а задачи, поставленные верховным главнокомандующим в этой сфере, будут надлежащим образом исполнены», — заключил Медведев.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение разработать систему общегосударственных льгот по имущественным налогам для участников СВО и их семей. К ним относятся налоги на транспорт, землю и недвижимость.