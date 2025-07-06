Путин: Сердца всех россиян — вместе с бойцами на СВО

Россияне всеми силами поддерживают бойцов на СВО, сердца всех людей вместе с теми, кто каждый день борется за благополучие страны. Такую речь произнёс президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Всё для Победы!», организованном Народным фронтом.

«Конечно, сердце матери всегда со своими детьми, со своими сыновьями, особенно с теми, кто сейчас защищает страну, подвергает свою жизнь и здоровье опасности. Но и наши сердца с вами, сердца всех наших людей, всех граждан страны. Они с нашими ребятами на линии фронта и с их близкими», — сказал глава государства.

Во время мероприятия президент вручил премии гражданам, кто оказывал помощь участникам СВО, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии. Российский лидер поздравил и поблагодарил тех, кто получил заслуженную награду за оказанную работу.