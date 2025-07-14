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Регион
14 июля, 00:46

В Госдуме хотят разрешить участникам СВО получать второе образование бесплатно

СРЗП предложила закон о бесплатном втором высшем образовании для участников СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект, который даст возможность участникам специальной военной операции получить второе средне-специальное или высшее образование бесплатно. Документ уже готовится к внесению в парламент. Об этом пишет РИА «Новости».

Авторами выступили лидер партии Сергей Миронов, а также первый зампред комитета по контролю в Госдуме Дмитрий Гусев. В пресс-службе партии сообщили, что законопроект поступит на рассмотрение 14 июля.

Суть инициативы — расширить образовательные права ветеранов, которые по разным причинам не могут продолжать прежнюю деятельность. В пояснительной записке говорится, что сейчас бесплатно разрешено получить только первое образование.

Миронов отметил, что инициатива основана на поручениях главы государства, отражённых в докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

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А ранее в Госдуме рассмотрели законопроект, позволяющий продлить срок действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО. Суть поправки заключается в том, чтобы не включать время службы в армии в четырёхлетний срок действия результатов ЕГЭ.

Тимур Хингеев
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