В Госдуме хотят разрешить участникам СВО получать второе образование бесплатно

Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект, который даст возможность участникам специальной военной операции получить второе средне-специальное или высшее образование бесплатно. Документ уже готовится к внесению в парламент. Об этом пишет РИА «Новости».

Авторами выступили лидер партии Сергей Миронов, а также первый зампред комитета по контролю в Госдуме Дмитрий Гусев. В пресс-службе партии сообщили, что законопроект поступит на рассмотрение 14 июля.

Суть инициативы — расширить образовательные права ветеранов, которые по разным причинам не могут продолжать прежнюю деятельность. В пояснительной записке говорится, что сейчас бесплатно разрешено получить только первое образование.

Миронов отметил, что инициатива основана на поручениях главы государства, отражённых в докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.