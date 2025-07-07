Минобороны запустило проект «Военное образование — на службе Отечеству»
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Министерство обороны России запустило масштабный проект «Военное образование — во славу Отечества», призванный изменить систему подготовки военнослужащих. Как сообщили в ведомстве, амбициозная реформа рассчитана на перспективу до 2035 года и нацелена на качественный рывок в подготовке кадров.
Под руководством министра обороны Андрея Белоусова состоялось заседание экспертного совета, посвящённое модернизации военного образования. Инициатива опирается на задачи, поставленные на расширенной коллегии Минобороны с участием президента РФ. Глава ведомства подчеркнул, что проект направлен на глубокую трансформацию системы подготовки военных, чтобы она отвечала вызовам времени и укрепляла оборонный потенциал страны.
Особое внимание уделяется подготовке специалистов по передовым направлениям, таким как информационные технологии и искусственный интеллект. Белоусов отметил, что для этого будет выстроено тесное сотрудничество с гражданским сектором. По его словам, синергия с гражданскими структурами позволит готовить высококлассных экспертов, способных усилить армию в стратегически важных областях. Эта интеграция станет ключевым элементом в создании нового поколения военных профессионалов, готовых к технологическим вызовам будущего.