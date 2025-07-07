Министерство обороны России запустило масштабный проект «Военное образование — во славу Отечества», призванный изменить систему подготовки военнослужащих. Как сообщили в ведомстве, амбициозная реформа рассчитана на перспективу до 2035 года и нацелена на качественный рывок в подготовке кадров.

Под руководством министра обороны Андрея Белоусова состоялось заседание экспертного совета, посвящённое модернизации военного образования. Инициатива опирается на задачи, поставленные на расширенной коллегии Минобороны с участием президента РФ. Глава ведомства подчеркнул, что проект направлен на глубокую трансформацию системы подготовки военных, чтобы она отвечала вызовам времени и укрепляла оборонный потенциал страны.