27 сентября, 11:12

ВСУ начали перебрасывать войска к границе Курской области

ВСУ снимают войска с Покровского направления ради переброски к курской границе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Украинское командование начало переброску войск с Покровского направления в Сумскую область к курской границе. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Источники сообщают, что командование ВСУ, вместо того чтобы использовать силы 68-й отдельной егерской бригады для восполнения понесенных потерь, перебрасывает их с Покровского направления для укрепления обороны на текущих позициях.

«Противник провёл одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го ОШП (отдельный штурмовой полк), безуспешно. В результате комплексного огневого поражения атака отражена, враг с потерями отошёл на исходные позиции», — говорится в сообщении.

При этом на Тёткинском и Глушковском направлениях фронта без существенных перемен, и противник не проявлял активности.

Фермопилы по-русски: Штурмовики ВС РФ без потерь отбили 15 накатов ВСУ в зоне СВО
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Юнаковка в Сумской области. Российские силы смогли продвинуться вглубь обороны противника и закрепиться на новых рубежах.

