Фермопилы по-русски: Штурмовики ВС РФ без потерь отбили 15 накатов ВСУ в зоне СВО

Группа десантников 237-го гвардейского полка провела успешную операцию по захвату и удержанию опорного пункта ВСУ в районе Юнаковки Сумской области. Подробности боевой задачи рассказали сами участники штурма — Алексей Борисов, Иван Захаров и Иван Дельцов.

Бойцы скрытно выдвинулись на квадроцикле, после чего преодолели около четырёх километров пешком, используя естественные укрытия местности. Ранним утром следующего дня, получив команду на штурм, десантники стремительно атаковали вражеский блиндаж, ликвидировав двух военнослужащих ВСУ до того, как те успели оказать сопротивление.

«За время удержания занятой позиции нами было отражено около 15 контратак противника. Выгодное расположение блиндажа и хорошо оборудованные окопы позволили, даже находясь в численном меньшинстве, отбить все накаты без потерь», — рассказал RG.ru Дельцов.

После захвата позиции группа в течение полутора недель отражала многочисленные атаки противника, действуя в условиях острой нехватки провизии и постоянных обстрелов. Десантники успешно уничтожали антенны и ретрансляторы врага, осложняя работу украинских БПЛА.

Командование представило всех трёх участников штурма к государственным наградам. Их действия позволили подразделениям 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии освободить окрестности Юнаковки и уничтожить живую силу противника.