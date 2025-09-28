Скандально известный украинский сайт «Миротворец*» добавил в свою базу данных персональные сведения о совсем маленьких детях. Об этом сообщает РИА «Новости».

По уточнённым данным, среди «фигурантов» оказались девочка 2023 года рождения и мальчик 2022 года рождения. В анкетах им приписали «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «сознательное нарушение госграницы».

Помимо малышей, в список попали девочки 2019 и 2012 годов рождения и мальчик 2010 года рождения. Это не первый случай, когда «Миротворец*» публикует личные данные несовершеннолетних, включая подростков и детей.

Недавно Life.ru сообщал, что на «Миротворце»* появилась карточка ещё одного 11-летнего мальчика из России. Его тоже обвиняют в якобы сознательном нарушении государственных границ Незалежной.

