Мальчика из РФ внесли на Миротворец* за поездку в ЛНР в возрасте двух лет
Одиннадцатилетний российский мальчик был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Его обвиняют в пересечении границы Украины в двухлетнем возрасте.
В карточке ребёнка указано, что основанием для включения стало обвинение в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», связанное с его пребыванием на территории ЛНР в 2015 году. Формулировки обвинения содержат выражения о «сознательной поддержке русской злости» и «легализации захвата».
Сайт «Миротворец»*, признанный в России экстремистским и заблокированный по решению суда, известен своими публикациями персональных данных лиц, посещавших Крым и Донбасс или выражавших позицию, отличную от взглядов авторов ресурса.
Это далеко не первый подобный случай. Недавно Life.ru сообщал, что на «Миротворце»* появилась карточка ещё одного 11-летнего мальчика из России. Его тоже обвиняют в якобы сознательном нарушении государственных границ Незалежной.
* Сайт признан экстремистским и запрещён в России.