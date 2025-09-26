Мальчика из РФ внесли на Миротворец* за поездку в ЛНР в возрасте двух лет

Одиннадцатилетний российский мальчик был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Его обвиняют в пересечении границы Украины в двухлетнем возрасте.

В карточке ребёнка указано, что основанием для включения стало обвинение в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», связанное с его пребыванием на территории ЛНР в 2015 году. Формулировки обвинения содержат выражения о «сознательной поддержке русской злости» и «легализации захвата».

Сайт «Миротворец»*, признанный в России экстремистским и заблокированный по решению суда, известен своими публикациями персональных данных лиц, посещавших Крым и Донбасс или выражавших позицию, отличную от взглядов авторов ресурса.

Это далеко не первый подобный случай. Недавно Life.ru сообщал, что на «Миротворце»* появилась карточка ещё одного 11-летнего мальчика из России. Его тоже обвиняют в якобы сознательном нарушении государственных границ Незалежной.

