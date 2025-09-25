Российскую фехтовальщицу Софью Великую внесли в базу данных Миротворца*
Софья Великая. Обложка © ЦСКА
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для включения стали обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, говорится в её карточке на ресурсе.
Ранее на «Миротворце»* появилось «досье» российского фигуриста Марка Кондатюка. Его администрация сайта тоже обвиняет в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
* Сайт признан экстремистским и запрещён в России.