Российскую фехтовальщицу Софью Великую внесли в базу данных Миротворца*

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для включения стали обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, говорится в её карточке на ресурсе.