Фигурист Кондратюк попал в базу данных Миротворца*

Российский фигурист Марк Кондратюк внесён в украинскую базу данных «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные сайта.

Спортсмену вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Кондратюк известен как чемпион Европы и России 2022 года. Спортсмен также завоевал бронзу в командном турнире Олимпиады в Пекине после пересмотра итогов, связанного с делом Камилы Валиевой.

А ранее в базе «Миротворца»* оказался и блогер Эрик Давидыч. Его обвинили в «пропаганде войны», «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «соучастии в преступлениях против Украины и её граждан». Отдельно указывается, что Давидыч оказывал помощь Армии России.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.