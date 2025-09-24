Интервидение
24 сентября, 04:35

Фигурист Кондратюк попал в базу данных Миротворца*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ninety.ninth

Российский фигурист Марк Кондратюк внесён в украинскую базу данных «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные сайта.

Спортсмену вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Кондратюк известен как чемпион Европы и России 2022 года. Спортсмен также завоевал бронзу в командном турнире Олимпиады в Пекине после пересмотра итогов, связанного с делом Камилы Валиевой.

В базу Миротворца* внесли трёх российских детей восьми и девяти лет
А ранее в базе «Миротворца»* оказался и блогер Эрик Давидыч. Его обвинили в «пропаганде войны», «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «соучастии в преступлениях против Украины и её граждан». Отдельно указывается, что Давидыч оказывал помощь Армии России.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

