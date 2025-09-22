10 млн для бойцов СВО: Давидыч попал в скандальную базу «Миротворца»*
Эрика Давидыча внесли в базу украинского ресурса «Миротворец»*
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ eric_davidich
Блогер Эрик Давидыч (настоящее имя — Эрик Китуашвили) оказался в базе данных украинского ресурса «Миротворец»*. Об этом сообщает «Постньюс».
Создатели проекта обвинили его в «пропаганде войны», «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «соучастии в преступлениях против Украины и ее граждан».
Отдельно указывается, что Давидыч оказывал помощь российской армии. В частности, весной 2024 года он продал свой золотой BMW X5 и перечислил 10 млн рублей, вырученные с продажи, на поддержку бойцов СВО.
Ранее легендарный российский хоккеист Павел Буре также был внесен в базу сайта «Миротворец»*. Основанием стало участие спортсмена в международных соревнованиях, которое, по версии ресурса, направлено на отбеливание репутации России.
* Признан в России экстремистским ресурсом