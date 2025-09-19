Русская легенда хоккея Павел Буре теперь враг Украины с личной страничкой на «Миротворце»*

Легендарный российский хоккеист Павел Буре был объявлен врагом Украины и включён в базу скандального сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает «Постньюс».

Основанием стало участие легенды хоккея в международных соревнованиях, которое, по версии ресурса, направлено на отбеливание репутации России. В карточке спортсмена утверждается, что Буре занимается пропагандой войны, покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также соучастием в преступлениях против украинского государства и его граждан.

В частности, подчеркивается, что хоккеист входит в наблсовет ЦСКА, который регулярно помогает российским военнослужащим и ветеранам СВО, закупая для нужд фронта спецтехнику, FPV-дроны и гуманитарные грузы. Дополнительным поводом стало членство Буре в совете Международной федерации хоккея (IIHF), где он, по данным ресурса, лоббирует интересы России на международной спортивной арене.

Ранее «Миротворец»* включил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову в свой список. Причиной стало её участие в крымском фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году, которое на сайте расценили как «сознательное нарушение государственной границы Украины».