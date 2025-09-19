Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 10:07

Русская легенда хоккея Павел Буре теперь враг Украины с личной страничкой на «Миротворце»*

Хоккеиста Павла Буре внесли в базу Миротворца*

Павел Буре. Обложка © РИА Новости / Павел Лисицын

Павел Буре. Обложка © РИА Новости / Павел Лисицын

Легендарный российский хоккеист Павел Буре был объявлен врагом Украины и включён в базу скандального сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает «Постньюс».

Основанием стало участие легенды хоккея в международных соревнованиях, которое, по версии ресурса, направлено на отбеливание репутации России. В карточке спортсмена утверждается, что Буре занимается пропагандой войны, покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также соучастием в преступлениях против украинского государства и его граждан.

В частности, подчеркивается, что хоккеист входит в наблсовет ЦСКА, который регулярно помогает российским военнослужащим и ветеранам СВО, закупая для нужд фронта спецтехнику, FPV-дроны и гуманитарные грузы. Дополнительным поводом стало членство Буре в совете Международной федерации хоккея (IIHF), где он, по данным ресурса, лоббирует интересы России на международной спортивной арене.

Трое российских детей включены в базу украинского сайта Миротворец*
Трое российских детей включены в базу украинского сайта Миротворец*

Ранее «Миротворец»* включил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову в свой список. Причиной стало её участие в крымском фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году, которое на сайте расценили как «сознательное нарушение государственной границы Украины».

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Павел Буре
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar