Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 09:20

Олимпийскую чемпионку Алину Загитову внесли в базу Миротворца*

Алина Загитова. Обложка © Telegram /Алина Загитова

Алина Загитова. Обложка © Telegram /Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»*. Соответствующая информация указана на сайте ресурса.

В качестве причины включения в список был указан её визит в Крым, где спортсменка приняла участие в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году. В заявлении на сайте акцентировалось, что Загитова обвиняется в сознательном нарушении государственной границы Украины, участии в пропагандистских мероприятиях и незаконной коммерческой деятельности.

Депутата Драпеко спустя 10 лет снова внесли в базу украинского «Миротворца»*
Депутата Драпеко спустя 10 лет снова внесли в базу украинского «Миротворца»*

Ранее внесена в базу была внесена певица Татьяна Макеева (в девичестве — Куртукова). Причиной стало её выступление на прошлогоднем «Голубом огоньке», где среди гостей также были ветераны СВО. Исполнительницу хита «Матушка-Земля» обвиняют в «пропаганде войны», поддержке Армии России, «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «соучастии в преступлениях против украинских граждан». Однако на сайте даже не потрудились написать её фамилию правильно.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Алина Загитова
  • Украина
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar