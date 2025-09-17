Олимпийскую чемпионку Алину Загитову внесли в базу Миротворца*

В качестве причины включения в список был указан её визит в Крым, где спортсменка приняла участие в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году. В заявлении на сайте акцентировалось, что Загитова обвиняется в сознательном нарушении государственной границы Украины, участии в пропагандистских мероприятиях и незаконной коммерческой деятельности.

Ранее внесена в базу была внесена певица Татьяна Макеева (в девичестве — Куртукова). Причиной стало её выступление на прошлогоднем «Голубом огоньке», где среди гостей также были ветераны СВО. Исполнительницу хита «Матушка-Земля» обвиняют в «пропаганде войны», поддержке Армии России, «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «соучастии в преступлениях против украинских граждан». Однако на сайте даже не потрудились написать её фамилию правильно.