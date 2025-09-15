Депутата Драпеко спустя 10 лет снова внесли в базу украинского «Миротворца»*

В базу данных украинского сайта «Миротворец»* спустя десять лет повторно внесли имя депутата Госдумы и заслуженной артистку РСФСР Елены Драпеко. О том, что её карточка на ресурсе была обновлена, сообщило издание «Постньюс».

Согласно обновлённым данным от 14 сентября 2025 года, основанием для внесения стали обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке «российской агрессии». В подтверждение этих утверждений ресурс привёл информацию о многократном пересечении депутатом границы через пункт пропуска «Матвеев Курган» на автомобиле в течение 2023 года.

Впервые депутат была внесена в базу «Миротворца»* значительно раньше — 25 июня 2015 года. Тогда основанием для включения стало её участие в выездном заседании комитета Госдумы по культуре, проходившем в Севастополе, что было расценено как сознательное нарушение государственной границы Украины.

Ранее сообщалось, что во второй раз в базе «Миротворца»* оказалась певица Клава Кока. Знаменитость оказалась под прицелом из-за перелёта из Москвы в Симферополь. Помимо этого, в профиле знаменитости отметили, что она «положительно расположена к действиям России», а также «несёт угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины».