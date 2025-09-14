В базу украинского сайта Миротворец* внесли 6-летнюю девочку из России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee
Шестилетняя девочка из России была внесена в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные портала.
На сайте указано, что ребёнок 2019 года рождения «сознательно нарушил государственную границу Украины».
Это не первый случай попадания несовершеннолетних в скандальную базу. Ранее Life.ru писал, что в списках «Миротворца»* оказался пятилетний мальчик. Его обвинили в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в преднамеренном нарушении государственной границы.
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.