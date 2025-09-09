Певицу Клаву Коку во второй раз внесли в базу Миротворца*

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) внесена в базу украинского сайта «Миротворец»*. По информации «Постньюс», артистка оказалась на экстремистском ресурсе во второй раз.

Впервые знаменитость появилась в «чёрном списке» Украины в 2017 году. Клаву Коку внесли туда за участие в праздниках в Донецке, приуроченных ко Дню города и Дню шахтёра. Помимо этого, в профиле знаменитости тогда отметили, что она «положительно расположена к действиям России», а также «несёт угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины». На этот раз Клава Кока оказалась под прицелом из-за перелёта из Москвы в Симферополь.

Сайт «Миротворец»* был основан в 2014 году и содержит данные о «врагах Украины», в том числе туда вносят актёров, певцов и даже детей. В России этот реестр признан экстремистским, доступ к нему ограничен судебным решением.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что актрису Александру Бортич внесли в базу «Миротворца»* за съёмки в фильме «Викинг». Туда попали и другие её коллеги по цеху, исполнившие главные роли в ленте, в том числе Данила Козловский и Светлана Ходченкова.