Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 23:17

В базу Миротворца* внесли трёх российских детей восьми и девяти лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Трое российских школьников — девятилетние Милана и Данил, а также восьмилетний Захар — внесены в украинскую базу «Миротворец»*. Информация о них появилась на официальном сайте ресурса.

Согласно сайту, детям приписывают умышленное пересечение государственной границы Украины.

А ранее в базу данных «Миротворца»* без указания причин внесли футболиста Артёма Дзюбу. В настоящее время спортсмен выступает за тольяттинский «Акрон». С 2015 по 2022 год он защищал цвета петербургского «Зенита», в составе которого четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

