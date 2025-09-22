Артём Дзюба попал в базу данных украинского сайта Миротворец*

Один из лучших бомбардиров в истории российского футбола Артём Дзюба оказался в базе данных скандально известного украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Причины внесения футболиста в базу «Миротворца»* не указаны.

Отметим, что Артём Дзюба является рекордсменом по количеству голов среди российских футболистов, забив 244 мяча. Кроме того, он является лучшим бомбардиром в истории сборной России. В настоящее время Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон». С 2015 по 2022 год спортсмен защищал цвета петербургского «Зенита», в составе которого четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и четыре раза – Суперкубок страны. В своей карьере он также играл за «Спартак» и «Локомотив», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

Сайт «Миротворец»*, признанный в России экстремистским и заблокированный по решению суда, известен своими публикациями персональных данных лиц, посещавших Крым и Донбасс или выражавших позицию, отличную от взглядов авторов ресурса.

Ранее легендарный российский хоккеист Павел Буре также был внесен в базу сайта «Миротворец»*. Основанием стало участие спортсмена в международных соревнованиях, которое, по версии ресурса, направлено на отбеливание репутации России. Также указывалось, что Буре состоит в наблсовете ЦСКА и совете Международной федерации хоккея (IIHF), где, по мнению авторов ресурса, продвигает интересы РФ.