Ещё один российский ребёнок попал в базу данных Миротворца*

Очередной несовершеннолетний гражданин России был внесён в украинскую базу данных «Миротворец*». Как установило агентство, в среду в базу был добавлен одиннадцатилетний Алексей, 2013 года рождения. Основанием для внесения, согласно сайту, стало якобы сознательное нарушение ребёнком государственной границы Украины.

Это не первый случай, когда в скандальную базу попадают дети и подростки с публикацией их личных данных. Данный ресурс известен тем, что размещает персональную информацию журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также других лиц, которых называет изменниками родины.

Ранее сообщалось, что трое несовершеннолетних граждан России — девятилетние Милана и Данил, а также восьмилетний Захар — были внесены в базу данных данного сайта. В опубликованных сведениях утверждается, что основанием для включения детей в список стало обвинение в умышленном пересечении государственной границы Украины.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.