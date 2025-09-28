Интервидение
28 сентября, 09:43

Войска России поразили подстанции, используемые для обеспечения перевозок ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские войска нанесли масштабные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, включая тяговые подстанции, обеспечивающие железнодорожные перевозки ВСУ на Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе», — сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что целями также стали места сборки, хранения и запуска безэкипажных катеров и беспилотников дальнего действия. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Ранее сообщалось, что главная база Военно-морских сил Украины в окрестностях Очакова была повреждена в результате удара ВС РФ. В Николаевской области также было нанесено три удара по военным складам и полигонам. Кроме того, удары наносились по узлам снабжения в Кировоградской области.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Алиса Хуссаин
