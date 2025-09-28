Войска России поразили подстанции, используемые для обеспечения перевозок ВСУ

Российские войска нанесли масштабные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, включая тяговые подстанции, обеспечивающие железнодорожные перевозки ВСУ на Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе», — сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что целями также стали места сборки, хранения и запуска безэкипажных катеров и беспилотников дальнего действия. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Ранее сообщалось, что главная база Военно-морских сил Украины в окрестностях Очакова была повреждена в результате удара ВС РФ. В Николаевской области также было нанесено три удара по военным складам и полигонам. Кроме того, удары наносились по узлам снабжения в Кировоградской области.