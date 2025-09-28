Интервидение
28 сентября, 09:27

Армия России поразила аэродромы и ВПК Украины массированным ударом

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ ночью нанесли мощный удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщило, что удар был нанесён по ключевым объектам ВПК Украины и аэродромам, которые используются в интересах вооружённых сил страны. Применялись высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. По информации ведомства, все поставленные цели были уничтожены.

Армия России нанесла комбинированный удар по целям на Украине
Ранее сообщалось, что главная база Военно-морских сил Украины в окрестностях Очакова Николаевской области была повреждена в результате удара ВС РФ. В Николаевской области было нанесено три удара по военным складам и полигонам, а также по базе ВМСУ в Очакове. Кроме того, удары наносились по узлам снабжения в Кировоградской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
