Армия России нанесла комбинированный удар по целям на Украине
Россия атаковала украинские военные цели комбинированным ударом. Взрывы были зафиксированы в ряде украинских городов.
Как пишут военкоры, минувшей ночью над Украиной было зафиксировано свыше ста беспилотников. Жители столицы слышали работу систем ПВО в центральных районах Киева. Кроме того, взрывы были зафиксированы в ряде других регионов, включая Сумскую, Черниговскую, Хмельницкую, Харьковскую, Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области.
Помимо прочего, в ходе ночной атаки российские военные атаковали критическую инфраструктуру в Запорожской области.
А днём ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. В Винницкой области был нанесён удар по объекту критической инфраструктуры, что привело к пожару и остановке движения поездов. Одновременно с этим, воздушная тревога и сообщения о попаданиях были зафиксированы в Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской областях.
