Депутат Колесник: ВС РФ уничтожат все части ВСУ, переброшенные к курской границе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlasov Yevhenii
Российские Вооружённые силы (ВС РФ) готовы уничтожить любые украинские подразделения, которые будут переброшены к границе с Курской областью. Об этом сообщил депутат Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Надо посмотреть, правда это или нет. Я думаю, наше командование владеет этой информацией достоверно, потому что скрыть такую переброску трудно. Если эта переброска начинает производиться, я думаю, что наше командование уже готово к уничтожению этих частей», — заявил Колесник в беседе с «Лентой.ру».
Колесник отметил, что скрыть масштабную переброску войск практически невозможно, и российская разведка отслеживает подобные действия.
А ранее стало известно, что украинские силы перебрасываются с Покровского направления в Сумскую область ближе к курской границе. На Тёткинском и Глушковском участках фронта без перемен.
