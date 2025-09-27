Депутат Колесник: ВС РФ уничтожат все части ВСУ, переброшенные к курской границе

Российские Вооружённые силы (ВС РФ) готовы уничтожить любые украинские подразделения, которые будут переброшены к границе с Курской областью. Об этом сообщил депутат Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Надо посмотреть, правда это или нет. Я думаю, наше командование владеет этой информацией достоверно, потому что скрыть такую переброску трудно. Если эта переброска начинает производиться, я думаю, что наше командование уже готово к уничтожению этих частей», — заявил Колесник в беседе с «Лентой.ру».

Колесник отметил, что скрыть масштабную переброску войск практически невозможно, и российская разведка отслеживает подобные действия.

А ранее стало известно, что украинские силы перебрасываются с Покровского направления в Сумскую область ближе к курской границе. На Тёткинском и Глушковском участках фронта без перемен.