Стало известно о возможной передаче Трампом Киеву дальнобойного оружия

Белый дом под руководством президента США Дональда Трампа анализирует вариант предоставления Киеву высокоточных ракетных комплексов большой дальности ATACMS, способных достигать целей в глубине российской территории. Соответствующая информация была распространена изданием The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительственных кругах обеих стран.

Как подчёркивает издание, подобный шаг будет означать серьёзный пересмотр существующих ограничений и расширит оперативный простор для ВСУ. В ходе сентябрьских переговоров с Владимиром Зеленским американский президент информировал о подобной перспективе, не дав при этом никаких твёрдых гарантий.

Публикация также содержит подтверждение факта запроса со стороны Украины на получение крылатых ракет Tomahawk. На текущий момент этот вопрос, по данным издания, является предметом обсуждения в администрации США.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дональд Трамп отклонил просьбу Украины о предоставлении крылатых ракет Tomahawk, которые должны были быть переданы от имени альянса НАТО. Этот пункт оказался единственным в перечне вооружений от Киева, который не получил одобрения американского лидера. При этом все остальные позиции в списке запрошенных вооружений были поддержаны президентом США.