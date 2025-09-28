На Украине продолжаются взрывы на нескольких территориях на фоне объявленной воздушной тревоги по всей стране. Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Киеве звучали взрывы, позднее ТСН зафиксировал удары в городе Белая Церковь Киевской области.

Также в подконтрольном Вооружённым силам Украины Запорожье произошли взрывы, повредившие объекты критической инфраструктуры. Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Фёдоров подтвердил факт взрывов в контролируемой украинскими войсками части региона.

Еще один взрыв произошёл в городе Сумы на севере Украины. В Сумской области действует воздушная тревога, а сирены также звучат в таких областях, как Киевская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черниговская.

Кроме того, взрывы были зафиксированы в Хмельницкой области на западе страны.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России провелиуспешное наступление в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. В течение суток под контроль Армии России перешла территория площадью 1,1 квадратного километра. В ходе сражений противник понёс значительные потери, в том числе в рядах подразделений трёх механизированных бригад Вооружённых сил Украины и двух бригад теробороны.