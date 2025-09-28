Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 05:29

В Киеве и ряде других украинских городов прогремели взрывы

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

На Украине продолжаются взрывы на нескольких территориях на фоне объявленной воздушной тревоги по всей стране. Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Киеве звучали взрывы, позднее ТСН зафиксировал удары в городе Белая Церковь Киевской области.

Также в подконтрольном Вооружённым силам Украины Запорожье произошли взрывы, повредившие объекты критической инфраструктуры. Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Фёдоров подтвердил факт взрывов в контролируемой украинскими войсками части региона.

Еще один взрыв произошёл в городе Сумы на севере Украины. В Сумской области действует воздушная тревога, а сирены также звучат в таких областях, как Киевская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черниговская.

Кроме того, взрывы были зафиксированы в Хмельницкой области на западе страны.

Воздушная тревога охватила всю Украину
Воздушная тревога охватила всю Украину

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России провелиуспешное наступление в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. В течение суток под контроль Армии России перешла территория площадью 1,1 квадратного километра. В ходе сражений противник понёс значительные потери, в том числе в рядах подразделений трёх механизированных бригад Вооружённых сил Украины и двух бригад теробороны.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar