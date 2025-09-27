Российские вооружённые силы провели успешную наступательную операцию в районе Клебан-Быкского водохранилища на территории Донецкой Народной Республики, в результате которой за последние сутки под контроль взят участок площадью 1,1 квадратного километра. Данная информация была официально подтверждена представителями Министерства обороны Российской Федерации.

«За сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республики освобождено 1,1 кв. км территории», — заявили в военном ведомстве.

В ходе боевых действий было нанесено значительное поражение украинским формированиям, включая подразделения трёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны. Огневое воздействие осуществлялось в районах населённых пунктов Северск, Константиновка, Дроновка, Бересток, Дружковка, Плещеевка и Фёдоровка в ДНР.

Операция позволила закрепить тактическое преимущество российских подразделений на данном направлении и создать условия для дальнейшего развития наступления.