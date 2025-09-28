Воздушная тревога охватила всю Украину

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации страны.

На западе и в центральных областях, включая Киев, сигнал тревоги прозвучал около 2:25 по московскому времени. В восточных регионах предупреждение о возможных воздушных ударах поступило за несколько часов до этого.

Прошлой ночью Армия России провела масштабные удары по военным объектам на территории Украины. В частности, повреждена критическая инфраструктура. В Винницкой области был атакован объект критической инфраструктуры, где возник пожар и было нарушено железнодорожное сообщение. На подконтрольной Киеву территории Запорожья в результате атаки часть жилых районов осталась без электроснабжения.