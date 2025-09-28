Интервидение
28 сентября, 00:15

Воздушная тревога охватила всю Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borislav Gaevskii

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации страны.

На западе и в центральных областях, включая Киев, сигнал тревоги прозвучал около 2:25 по московскому времени. В восточных регионах предупреждение о возможных воздушных ударах поступило за несколько часов до этого.

Лавров: Украина поставляет дроны и обучает боевиков в Мали
Прошлой ночью Армия России провела масштабные удары по военным объектам на территории Украины. В частности, повреждена критическая инфраструктура. В Винницкой области был атакован объект критической инфраструктуры, где возник пожар и было нарушено железнодорожное сообщение. На подконтрольной Киеву территории Запорожья в результате атаки часть жилых районов осталась без электроснабжения.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Тимур Хингеев
