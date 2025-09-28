Интервидение
28 сентября, 08:18

Армия России поразила ракетным ударом главную базу ВМС Украины в Очакове

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Главная база Военно-морских сил Украины, расположенная в окрестностях Очакова Николаевской области, повреждена в результате удара со стороны ВС РФ. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Николаевская область — 3 удара. Цели: Николаевский район — военные склады и полигоны. Очаков — известная база ВМСУ», — говорится в сообщении.

Удары также наносились по узлам снабжения в Кировоградской области.

ВСУ потеряли до роты бойцов, окружённых под Синельниково в Харьковской области

А ранее Life.ru сообщал, что Армия России нанесла комбинированный удар по целям на Украине. Как пишут военкоры, минувшей ночью над Украиной было зафиксировано свыше ста беспилотников.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

