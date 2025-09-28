Армия России поразила ракетным ударом главную базу ВМС Украины в Очакове
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Главная база Военно-морских сил Украины, расположенная в окрестностях Очакова Николаевской области, повреждена в результате удара со стороны ВС РФ. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Николаевская область — 3 удара. Цели: Николаевский район — военные склады и полигоны. Очаков — известная база ВМСУ», — говорится в сообщении.
Удары также наносились по узлам снабжения в Кировоградской области.
А ранее Life.ru сообщал, что Армия России нанесла комбинированный удар по целям на Украине. Как пишут военкоры, минувшей ночью над Украиной было зафиксировано свыше ста беспилотников.
