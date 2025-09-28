Большинство украинских военных, окруженных в лесу под Синельниково в Харьковской области, погибли. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Продолжается уничтожение блокированных в лесу подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригады, на текущий момент их численность составляет около двух десятков человек», — сказал собеседник РИА «Новости».

Лесные бои в районе Синельниково привели к окружению нескольких подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ. Общая численность заблокированных сил составила около роты.

Как ранее сообщалось, подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ численностью до роты оказались заблокированы в лесу у Синельниково в Харьковской области.