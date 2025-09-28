Интервидение
28 сентября, 05:44

ВСУ потеряли до роты бойцов, окружённых под Синельниково в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Большинство украинских военных, окруженных в лесу под Синельниково в Харьковской области, погибли. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Продолжается уничтожение блокированных в лесу подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригады, на текущий момент их численность составляет около двух десятков человек», — сказал собеседник РИА «Новости».

Лесные бои в районе Синельниково привели к окружению нескольких подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ. Общая численность заблокированных сил составила около роты.

ВС РФ поразили более половины окружённых в Синельниковском лесу бойцов ВСУ

Как ранее сообщалось, подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ численностью до роты оказались заблокированы в лесу у Синельниково в Харьковской области.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
