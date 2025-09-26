ВС РФ поразили более половины окружённых в Синельниковском лесу бойцов ВСУ

Российские военные нанесли мощный удар по личному составу ВСУ, противник попал в окружение в Синельниковском лесу в Харьковской области. Уничтожено более половины украинских солдат. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

«В Синельниковском лесу продолжают оставаться в окружении подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й тяжелой механизированной бригады ВСУ. С момента блокирования уничтожено более половины личного состава противника, удерживающего позиции в лесу в окружении», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что ВСУ совершили несколько попыток прорвать кольцо, но все они завершились неудачно. Сейчас продолжается зачистка данной территории.

Как ранее сообщалось, подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ численностью до роты оказались заблокированы в лесу у Синельниково в Харьковской области.