4 октября, 08:55

Украинские солдаты «примерили юбки» и дали дёру с позиций в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

В Сумской области российские военные зафиксировали необычный способ маскировки украинских боевиков 158-й механизированной бригады. Солдаты переоделись в женскую одежду и пытались скрыться с позиций.

«Видели, как бородатые мужики, нацепив юбки, убегали с позиций. Такая у них маскировка: притвориться женщинами, спрятаться за юбку, только бы не принимать бой», сказал собеседник РИА «Новости».

По данным силовых структур, подразделения 158-й механизированной бригады ВСУ четырежды пытались контратаковать позиции в районе Андреевки. Российские военные успешно пресекли эти попытки.

Российские войска на Сумском направлении устранили грузинского наёмника ВСУ
Ранее поступали сообщения о точном авиаударе по батальону наемников ВСУ в районе села Юрченково под Харьковом. Потери среди «солдат удачи» оценивались от 400 до 800 бойцов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
