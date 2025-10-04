Украинские солдаты «примерили юбки» и дали дёру с позиций в Сумской области
ВСУ сбежали с позиций на Сумском направлении, переодевшись в женскую одежду
В Сумской области российские военные зафиксировали необычный способ маскировки украинских боевиков 158-й механизированной бригады. Солдаты переоделись в женскую одежду и пытались скрыться с позиций.
«Видели, как бородатые мужики, нацепив юбки, убегали с позиций. Такая у них маскировка: притвориться женщинами, спрятаться за юбку, только бы не принимать бой», — сказал собеседник РИА «Новости».
По данным силовых структур, подразделения 158-й механизированной бригады ВСУ четырежды пытались контратаковать позиции в районе Андреевки. Российские военные успешно пресекли эти попытки.
Ранее поступали сообщения о точном авиаударе по батальону наемников ВСУ в районе села Юрченково под Харьковом. Потери среди «солдат удачи» оценивались от 400 до 800 бойцов.
